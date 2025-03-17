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Мертвые птицы на пляже возмутили жителей Актау

Опубликовано:

Побережье Каспийского моря
Каспийское море. Иллюстративное фото: Mansoreh Motamedi / Getty Images

В Актау в районе одного из городских пляжей отдыхающие наткнулись на множество мертвых птиц. Горожане возмущены состоянием пляжа и обеспокоены гибелью птиц, передает Lada.kz.

Запланированный отдых у моря обернулся неприятной картиной для семьи из Актау, которая отправилась в эти выходные на пляж "Голубая бухта".

Как пишет издание, перед ними сразу же предстал разбросанный у контейнеров мусор. Вскоре у берега они застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал и погибший тюлень.

"Не за этим мы ехали. Мусор и такое количество мертвых птиц прямо возмутило", - поделился с изданием отец семейства.

Поимо мусора, семья нашла в песке валяющиеся гильзы. Люди подозревают, что здесь ведется незаконная охота и просят разобраться в данном вопросе.

Специалисты департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воды в связи с обнаружением мертвых птиц на пляже.

"Результаты будут готовы не позднее пяти-шести дней", - сообщили экологи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228522-mertvye-pticy-na-plyazhe-vozmutili-zhiteley-aktau/