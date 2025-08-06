"Дикарство чистой воды": реклама донерной с помощью страуса в Астане разгневала Казнет

Казахстанцы в соцсетях обсуждают рекламный ролик одной из донерных в Астане, для которого привлекли страуса. В дело вмешалась полиция, передает NUR.KZ.

Пользователи Сети по всему Казахстану активно делятся в соцсетях видео, которое было снято рядом с одной из донерных в Астане. По словам жителей страны, птицу привлекли для рекламы заведения.

"Собаки, кошки все, на очереди жестокое обращение со страусом. Столичная донерка откуда-то достала двуногого пернатого", - пишут в Telegram-канале Qumash.

Подписчики группы раскритиковали владельцев донерной.

"Закрыть за издевательство над страусом", "Дикарство чистой воды", "Ужасно просто", - написали казахстанцы.

Критика данного поступка началась во всех соцсетях. Например, казахстанка Марина Рахимова высказалась в Threads.

"Что вы творите? Почему вы страуса используете как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо, которое также дышит, ест и пьет и живет, и хочет жить", - написала астанчанка.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там заявили, что по данному факту жестокого обращения с животным не зафиксировано.

"Как установлено, страуса удерживали за шею с целью помещения в транспортное средство для перевозки. Птица была привезена в заведение с рекламной целью. Вместе с тем, с владельцем проведена профилактическая беседа о недопустимости жестокого обращения с животными, а также использования животных в подобных целях без соблюдения соответствующих условий и норм.

Установлено, что страус был приобретен в городе Сарыагаш и в настоящее время перевезен на ферму в село Коянды", - сообщили в ДП.

Напомним, в мае этого года в Сети появилось видео о том, как в Шымкенте один из посетителей зоопарка залез в вольер к страусу и ударил его ногой, а также намеренно пугал животных.

В зоопарке Шымкента заявили, что ударивший страуса посетитель также разозлил тигра, которого в итоге он "довел до приступа агрессии".

Позже в полиции сообщили, что несовершеннолетний хулиган поставлен на учет. Отмечалось, что он не только пнул страуса, но и прыгал на клетки других животных, а также дразнил хищников.

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