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"Лебеди плавают в мусоре": астанчане недовольны состоянием пруда в центральном парке

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Загрязненный пруд в парке Астаны
Пруд. Скриншот из видео: instagram.com/zhaloby.astana

В Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте @zhaloby.astana появилось видео с жалобой на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. В видео говорится, что в этом месте плавают лебеди и в таких условиях они долго не проживут. Автор обратился к акимату города с просьбой решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Для разъяснения ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в акимат района Нура. В пресс-службе объяснили, что вода поступает в этот пруд из реки Есиль с помощью насосов, вместе с ней заносятся семена водорослей.

"Из-за небольшой глубины и высокой температуры воздуха наблюдается активный рост зеленых водорослей, особенно в период массового сброса тополиного пуха, на котором они дополнительно разрастаются", - объяснили причины загрязнения в акимате.

Сообщается, что цвет воды соответствует естественному цвету воды в реке. Применение химических реагентов исключено, поскольку это может навредить водоплавающим птицам.

"На сезон заключен договор с подрядной организацией, которая ежедневно занимается очисткой дна и поверхности водоема. Однако, с учетом большой площади, работы ведутся поэтапно и регулярно. Очистка продолжается в плановом режиме", - дополнили в акимате.

Напомним, ранее жители столицы также пожаловались на затопленный двор заброшенного при строительстве ЖК, где скопившаяся внутри вода поднялась уже до уровня второго этажа.

А в прошлом году в Астане жители пожаловались на состояние речки Сарыбулак. Жители соседних домов писали, что река превращается в болото и стоит ужасный запах.

Также сообщалось, что полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в озеро Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитет экологического контроля и регулирования во время недавнего выезда на водоем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250699-lebedi-plavayut-v-musore-astanchane-nedovolny-sostoyaniem-pruda-v-centralnom-parke/