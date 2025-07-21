Массовую гибель птиц зафиксировали в Атырауской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Массовую гибель птиц зафиксировали в Атырауской области

    Опубликовано:

    Остров Шалыга
    Остров Шалыга. Фото: ГПР "Акжайык"

    В Атырауской области на острове Шалыга обнаружили мертвых птиц. На ситуацию отреагировали в государственном природном резервате "Акжайык", передает NUR.KZ.

    В Instagram-аккаунте ГПР "Акжайык" сообщили, что на территории резервата в квартале №61 в ходе мониторингового наблюдения были обнаружены тела мертвых птиц.

    "Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц", - сообщили в резервате.

    Также отмечается, что это особо охраняемая природная территория, и специалисты продолжают ежедневный мониторинг.

    Напомним, в апреле больше десятка туш мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспийского моря в Актау. Но экологи говорили, что массовой гибели пернатых нет.

    Месяцем ранее также в Актау в районе одного из городских пляжей отдыхающие наткнулись на множество мертвых птиц. Горожане возмущены состоянием пляжа и обеспокоены гибелью птиц.

    Еще один случай произошел в конце 2023 года. Тогда туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистау. Затем стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

    Но позже специалисты добавили, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

    Но через время мангистаусцев призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

    Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

    "Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", - сообщил и.о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.