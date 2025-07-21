Массовую гибель птиц зафиксировали в Атырауской области

В Атырауской области на острове Шалыга обнаружили мертвых птиц. На ситуацию отреагировали в государственном природном резервате "Акжайык", передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте ГПР "Акжайык" сообщили, что на территории резервата в квартале №61 в ходе мониторингового наблюдения были обнаружены тела мертвых птиц.

"Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц", - сообщили в резервате.

Также отмечается, что это особо охраняемая природная территория, и специалисты продолжают ежедневный мониторинг.

Напомним, в апреле больше десятка туш мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспийского моря в Актау. Но экологи говорили, что массовой гибели пернатых нет.

Месяцем ранее также в Актау в районе одного из городских пляжей отдыхающие наткнулись на множество мертвых птиц. Горожане возмущены состоянием пляжа и обеспокоены гибелью птиц.

Еще один случай произошел в конце 2023 года. Тогда туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистау. Затем стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Но позже специалисты добавили, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Но через время мангистаусцев призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", - сообщил и.о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

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