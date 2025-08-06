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    В "КазАвтоЖол" обратились к водителям, недовольным начислениями за проезд по платным дорогам

    Опубликовано:

    Платная трасса
    Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

    АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовало обращение к казахстанским водителям, недовольным суммой оплаты за проезд по платным дорогам, с разъяснением, как такие суммы складываются, передает NUR.KZ.

    Сегодня в Telegram-канале "КазАвтоЖол" появилось обращение к казахстанским водителям:

    "Уважаемые водители! В последнее время в сети распространяются видеоматериалы, в которых пользователи платных дорог выражают недовольство суммой оплаты на пунктах взимания платы. Однако важно понимать, что в большинстве случаев такие суммы формируются из-за накопленных долгов за ранее неоплаченные проезды", - обращаются к водителям в компании.

    В качестве примера приводится случай: 2 августа 2025 года на пункте взимания платы платного участка Алматы - Конаев автобусу марки Van Hool с государственным регистрационным номером 111EEA06 была выставлена сумма к оплате в размере 61 120 тенге.

    По данным "КазАвтоЖол", эта сумма включала в себя:

    Проезды по платным участкам с 24 июля по 2 августа 2025 года - от Атырауской области до Талдыкоргана:

    • Кандыагаш - Макат;
    • Аральск - Кызылорда;
    • Кызылорда - Шымкент;
    • Шымкент - Тараз;
    • Обход города Тараз;
    • Тараз - Кайнар;
    • Алматы - Конаев;
    • Конаев - Талдыкорган;
    • Талдыкорган - Конаев;
    • Конаев - Алматы.

    А также неоплаченную задолженность от 10 августа 2022 года за проезды по участкам:

    • Кайнар - Тараз;
    • Тараз - Шымкент;
    • Шымкент - Кызылорда.

    "Итоговая сумма стала следствием как текущих поездок, так и давней задолженности, которая не была погашена своевременно", - сообщают в "КазАвтоЖол".

    И поясняют, почему важно оплачивать проезд вовремя:

    Избежание накопления долгов. Если поездки не оплачиваются сразу, они сохраняются в системе как задолженность. Сумма может накапливаться с течением времени, и при следующем проезде будет выставлен счет за весь период.

    Прозрачность и контроль. Через мобильные приложения или личные кабинеты можно отслеживать историю проездов и оплачивать онлайн, не дожидаясь начисления общей суммы.

    Добавим, мы писали о том, почему за платные дороги списывают больше денег, чем указано в тарифах в Казахстане. При оценке проезда по платным дорогам мы заметили расхождение в цене установленного тарифа и сумме расчета на основе МРП. Оказалась, что это сделано для удобства автовладельцев.

    Напомним также, что в мае трасса Кандыагаш - Макат стала платной в Казахстане. Плата за весь маршрут варьируется от 2 220 до 13 220 тенге.

    В этом же месяце был введен платный проезд по дороге Шу – Бурылбайтал. Стоит отметить, что оба платных участка имеют общий признак - они принадлежат ко второй технической категории.

    Дело в том, что водители легковых автомобилей обязаны платить за проезд только по платным участкам, которые принадлежат к первой технической категории. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий владельцам легковушек платить не надо.

    Также напомним, что в феврале в правительстве глава Минтранспорта сообщил, что в Казахстане станут платными еще порядка 4 тысяч км дорог, в их число войдет трасса "Астана - Алматы".

    Также в Минтранспорта ответили на слухи о повышении цен на платные дороги в 4 раза в Казахстане.

    Дополнительно сообщалось, что планируется освободить казахстанцев от уплаты за проезд по плохим платным дорогам.

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