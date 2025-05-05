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Кто будет платить за проезд по новой платной дороге в Казахстане

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Платная трасса
Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

Дорога Шу – Бурылбайтал станет платной в Казахстане. Но для владельцев "легковушек" ничего не изменится – платить за проезд по ней будут только водители автобусов и грузовиков, передает NUR.KZ.

В Казахстане с 13 мая текущего года появится еще одна платная автомобильная дорога. В этот раз, согласно приказу Министерства транспорта РК, который был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК, платным сделают 175,8 километра дороги Шу – Бурылбайтал.

Напомним, ранее стало известно, что скоро платным станет другой участок дороги Балхаш – Бурылбайтал. Однако, в отличие от него, текущий имеет не первую, а вторую техническую категорию, что добавляет свои нюансы в правила оплаты за проезд.

Все платные автомобильные дороги в Казахстане можно разделить на несколько технических категорий.

За проезд по дороге первой категории платить должны как водители легковых, так и грузовых автомобилей, а также автобусов. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий, к которым относится новый платный участок Шу – Бурылбайтал, владельцам "легковушек" платить не надо.

При этом для водителей грузовиков и автобусов тариф за проезд по всему маршруту в одну сторону в 2025 году придется платить от 1 032 до 6 105 тенге – все будет зависеть от грузоподъемности транспорта, количества пассажирских мест и способа оплаты.

Стоимость проезда по участку дороги "Шу -- Бурылбайтал"
(175,8 км)
Тип транспортного средства Постопла­та Предопла­та
МРП Сумма МРП Сумма
Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т 0,3086 ₸1 213 0,2624 ₸1 032
Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т 0,6221 ₸2 446 0,5297 ₸2 083
Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т 0,9306 ₸3 659 0,7921 ₸3 115
Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т 1,2441 ₸4 892 1,057 ₸4 156
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи 1,5527 ₸6 105 1,3194 ₸5 188
Согласно приказу Министерства транспорта РК

Для водителей также предусмотрены абонементы на безграничный проезд. Месячные "проездные" стоят от 3 932 до 19 660 тенге, а годовые – от 47 184 до 235 920 тенге в зависимости от типа транспорта.

Также приказом утвержден альтернативный бесплатный проезд по автомобильной дороге "Шу – Кайнар – Кенен – Карабастау – Каншенгель – Аксуйек – Бурылбайтал".

Между тем напомним, что 28 апреля для всех водителей стал платным участок республиканской дороги Костанай-Денисовка.

Также ранее в "КазАвтоЖол" рассказали о том, на что тратят деньги с платных дорог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2242116-kto-budet-platit-za-proezd-po-novoy-platnoy-doroge-v-kazahstane/