Кто будет платить за проезд по новой платной дороге в Казахстане

Дорога Шу – Бурылбайтал станет платной в Казахстане. Но для владельцев "легковушек" ничего не изменится – платить за проезд по ней будут только водители автобусов и грузовиков, передает NUR.KZ.
В Казахстане с 13 мая текущего года появится еще одна платная автомобильная дорога. В этот раз, согласно приказу Министерства транспорта РК, который был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК, платным сделают 175,8 километра дороги Шу – Бурылбайтал.
Напомним, ранее стало известно, что скоро платным станет другой участок дороги Балхаш – Бурылбайтал. Однако, в отличие от него, текущий имеет не первую, а вторую техническую категорию, что добавляет свои нюансы в правила оплаты за проезд.
Все платные автомобильные дороги в Казахстане можно разделить на несколько технических категорий.
За проезд по дороге первой категории платить должны как водители легковых, так и грузовых автомобилей, а также автобусов. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий, к которым относится новый платный участок Шу – Бурылбайтал, владельцам "легковушек" платить не надо.
При этом для водителей грузовиков и автобусов тариф за проезд по всему маршруту в одну сторону в 2025 году придется платить от 1 032 до 6 105 тенге – все будет зависеть от грузоподъемности транспорта, количества пассажирских мест и способа оплаты.
|Стоимость проезда по участку дороги "Шу -- Бурылбайтал"
(175,8 км)
|Тип транспортного средства
|Постоплата
|Предоплата
|МРП
|Сумма
|МРП
|Сумма
|Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т
|0,3086
|₸1 213
|0,2624
|₸1 032
|Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т
|0,6221
|₸2 446
|0,5297
|₸2 083
|Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т
|0,9306
|₸3 659
|0,7921
|₸3 115
|Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т
|1,2441
|₸4 892
|1,057
|₸4 156
|Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи
|1,5527
|₸6 105
|1,3194
|₸5 188
|Согласно приказу Министерства транспорта РК
Для водителей также предусмотрены абонементы на безграничный проезд. Месячные "проездные" стоят от 3 932 до 19 660 тенге, а годовые – от 47 184 до 235 920 тенге в зависимости от типа транспорта.
Также приказом утвержден альтернативный бесплатный проезд по автомобильной дороге "Шу – Кайнар – Кенен – Карабастау – Каншенгель – Аксуйек – Бурылбайтал".
Между тем напомним, что 28 апреля для всех водителей стал платным участок республиканской дороги Костанай-Денисовка.
Также ранее в "КазАвтоЖол" рассказали о том, на что тратят деньги с платных дорог.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2242116-kto-budet-platit-za-proezd-po-novoy-platnoy-doroge-v-kazahstane/