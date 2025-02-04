На слухи о повышении цен на платные дороги в 4 раза в Казахстане ответили Минтранспорта

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта ответил, правдива ли информация в соцсетях о том, что цены за проезд по платным дорогам поднимут в 4 раза в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, не подтверждаю, что дороги подорожают в 4 раза. У каждой дороги размер повышения разный. На определенных участках это 30%, где-то 40%. В целом, постепенно идем на подорожание. Местных жителей это не касается. По какой стоимости было, по такой и останется. Это в первую очередь направлено на иностранные и транзитные машины. Это непроверенная и неправильная информация", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что в Казахстане введут в статус платных еще 18 участков автодорог протяженность 4 тысячи км.

«На вновь вводимых участках будет установлена фиксированная цена. По всем 17-ти текущим участкам разная ситуация, исходя из необходимости содержания дорог: где-то 40%, где-то 50%. Разная ситуация. Данные опубликованы у нас на сайте", - добавил министр.

Отметим, что платные дороги в Казахстане впервые были внедрены в 2013 году. С тех пор за более чем 10 лет появилось 17 платных участков общей протяженностью 3 221 км.

Недавно мы сообщали о том, сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане.

Также напомним, что недавно дорога Кызылорда - Аральск стала платной - 26 января система взимания платы на данном участке начала функционировать.