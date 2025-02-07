Почему за платные дороги списывают больше денег, чем указано в тарифах в Казахстане

При оценке проезда по платным дорогам мы заметили расхождение в цене установленного тарифа и сумме расчета на основе МРП. Оказалась, что это сделано для удобства автовладельцев, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане выявлено расхождение между установленными тарифами на платные дороги и суммами, рассчитанными на основе МРП.

По данным Дирекции платных автомобильных дорог, это сделано для удобства автовладельцев, так как тарифы округляются до 10 тенге.

Если сумма оплаты выше расчетной стоимости в МРП, разница возвращается на счет номера автомобиля владельца.

Платные дороги являются удобным способом для быстрого перемещения между населенными пунктами. При этом их количество постоянно растет – в 2025 году сразу семь дорог могут стать платными.

Стоимость проезда по таким участкам устанавливается на основе месячного расчетного показателя (МРП), согласно приказу исполняющего обязанности Министра транспорта РК от 15 сентября 2023 года.

Однако при изучении стоимости проезда по платным дорогам в 2025 году было замечено некоторое расхождение в ценах.

Например, для автодороги "Кызылорда – Аральск" указана следующая стоимость проезда в одну сторону по постоплате:

А на некоторых дорогах может наблюдаться обратная ситуация: трасса "Алматы – Хоргос" обходится в 640 тенге в одну сторону, в то время как расчетная стоимость равна 0,1625 МРП, или 638,95 тенге.

Платная дорога. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

Почему цены отличаются

Согласно ответу Дирекции платных автомобильных дорог на запрос редакции NUR.KZ, привязка стоимости проезда по всем категориям автодорог к МРП позволяет более точно учитывать изменения в экономической ситуации и обеспечивать справедливость в системе тарифов.

"Вместе с тем, следует отметить, что в текущих тарифах используется стоимость платной зоны с округлением (шагом) в 10 тенге.

Эта система разработана с учетом удобства и оптимизации процесса оплаты для пользователей, ввиду того, что из монет мелкого номинала 10 тенге являются более циркуляционными и используемыми в наличном обороте.

В этой связи ввиду того, что оборудование на пунктах взимания платы не имеет возможности в выдаче сдачи монетами номиналом 1 тенге, данная сумма возвращается на счет государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) транспортного средства", – отмечают в Дирекции платных автомобильных дорог.

Другими словами, расхождение в суммах установленных тарифов и расчетной стоимости возникло в связи с необходимостью упростить процедуру оплаты для автовладельцев наличными деньгами.

А если сумма оплаты (даже при онлайн-платеже) будет выше, чем должно быть в МРП, то разница возвращается казахстанцам на счет номера их автомобиля.

Напомним, что на брифинге в правительстве глава Минтранспорта сообщил, что в Казахстане станут платными еще порядка 4 тысяч км дорог, в их число войдет трасса "Астана - Алматы".

Также в Минтранспорта ответили на слухи о повышении цен на платные дороги в 4 раза в Казахстане.

Дополнительно сообщалось, что планируется освободить казахстанцев от уплаты за проезд по плохим платным дорогам.