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Кто может бесплатно ездить по новой платной дороге в Казахстане

Опубликовано:

Трасса
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Трасса Уральск-Саратов в Казахстане с 1 декабря станет платной, однако не для всех категорий водителей. Легковые авто могут ездить на ней бесплатно. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 8 октября 2023 года в Казахстане начали поэтапное внедрение платных автодорог II и III технической категорий. За это время в стране появилось несколько новых участков, за проезд по которым взимается плата.

В том числе, согласно приказу министра транспорта РК, с 1 декабря платным станет участок автомобильной дороги Уральск-Саратов.

При этом отметим, что легковые автомобили освобождены от уплаты за пользование автодорогами II и III технической категорий. Таким образом, платить за проезд по новому платному участку обязаны будут водители автобусов и грузовых автомобилей.

Стоимость за весь маршрут до границы с Россией в зависимости от типа транспортного средства варьируется от 0,142 МРП до 0,710 месячного расчетного показателя (МРП), или от 489,9 тенге до 2 449,5 тенге в 2023 году.

Проездные на месяц будут стоить от 1 до 5 МРП (от 3 450 до 17 250 тенге), а на год – от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Напомним, с октября 2023 года стоимость проезда по платным дорогам Казахстана привязали к месячному расчетному показателю. Из-за этого ставки заметно выросли и будут повышаться регулярно вместе с увеличением показателя МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2046822-kto-mozhet-besplatno-ezdit-po-novoy-platnoy-doroge-v-kazahstane/

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