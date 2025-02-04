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Дорога "Астана - Алматы" станет платной, заявили в Минтрансе

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Платная трасса
Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта сообщил, что в Казахстане станут платными еще порядка 4 тысяч км дорог, в их число войдет трасса "Астана - Алматы", передает корреспондент NUR.KZ.

"Платными станут дороги "Астана - Алматы", "Кызылорда - Аральск". У нас на определенных дорогах плата только для большегрузов, но определенных участках - для легковых тоже.

По срокам - требуется время для установления инфраструктуры, камер. По нашим расчетам, "Кызылорда - Аральск" - уже с начала года (введут плату - прим. авт.).

Другие участки разделены по месяцам - что-то во втором квартале, что-то в третьем квартале. Большая часть - во втором полугодии", - сообщил глава Минтранспорта Марат Карабаев.

Напомним, сегодня министр транспорта сообщил о введении 4 тысяч км платных участков на автодорогах Казахстана, доходы с которых составят сначала 60 млрд, а позже 100 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность начать взимать плату за проезд по семи участкам дорог. По двум из них, в том числе, придется платить водителям легковых автомобилей.

Стоит отметить, что за проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории - всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей. Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане - мы писали здесь.

Ранее также сообщалось, что казахстанцы смогут не платить за проезд по плохим платным дорогам. Такую норму Минтранспорта хочет предусмотреть в соответствующих документах.

По информации "КазАвтоЖол", в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км. Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана - Щучинск".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217828-doroga-astana-almaty-stanet-platnoy-zayavili-v-mintranse/