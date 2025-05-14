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Еще одна платная дорога появится в Казахстане

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Машины выезжают на платную дорогу
Платный участок дороги. Иллюстративное фото: blinow61/Getty Images

Трасса Кандыагаш – Макат с 24 мая станет платной в Казахстане. Плата за весь маршрут будет варьироваться от 2 220 до 13 220 тенге. О том, кто будет платить за проезд, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с 24 мая появится еще один платный автодорожный участок – 380 километров автомобильной дороги общего пользования республиканского значения по маршруту Кандыагаш – Макат. Соответствующий приказ Министерства транспорта РК уже опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане был введен платный проезд по дороге Шу – Бурылбайтал. Стоит отметить, что оба платных участка имеют общий признак – они принадлежат ко второй технической категории.

Дело в том, что водители легковых автомобилей обязаны платить за проезд только по платным участкам, которые принадлежат к первой технической категории. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий, к которым относится новая дорога Кандыагаш – Макат, владельцам легковушек платить не надо.

Кому и сколько придется платить за проезд

За проезд по трассе Кандыагаш – Макат нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков. Стоимость установлена в месячных расчетных показателях (МРП), а значит будет расти ежегодно вместе с их повышением.

В 2025 году за проезд в одну сторону по всему маршруту придется заплатить от 2 220 до 13 220 тенге – все будет зависеть от грузоподъемности транспорта, количества пассажирских мест и способа оплаты.

Стоимость проезда по участку Кандыагаш – Макат
(380,5 км)
Тип транспорта Постопла­та Предопла­та
МРП/Тенге МРП/Тенге
Автобусы до 16 мест
грузовики (до 2,5т)		 0,6638 ₸2 610 0,5646 ₸2 220
Автобусы до 32 мест
Грузовики (до 5,5т)		 1,3454 ₸5 290 1,1445 ₸4 500
Автобусы свыше 32 мест
грузовики (до 10т)		 2,0168 ₸7 930 1,7141 ₸6 740
Грузовики (10-15т) 2,6907 ₸10 580 2,2864 ₸8 990
Грузовики
Седельные тягачи (15т+)		 3,3622 ₸13 220 2,8586 ₸11 240
Согласно приказу Министерства транспорта РК

Для водителей также предусмотрены абонементы на безграничный проезд. Месячные "проездные" стоят от 3 932 до 19 660 тенге, а годовые – от 47 184 до 235 920 тенге в зависимости от типа транспорта.

Также приказом предусмотрен альтернативный бесплатный маршрут по автомобильной дороге республиканского значения Кандыагаш – Актобе – Уральск – Атырау – Макат.

Между тем напомним, что последний раз в Казахстане платную трассу "для всех" вводили 28 апреля – им стал участок республиканской дороги Костанай – Денисовка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2244870-eshche-odna-platnaya-doroga-poyavitsya-v-kazahstane/