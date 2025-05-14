Еще одна платная дорога появится в Казахстане

Трасса Кандыагаш – Макат с 24 мая станет платной в Казахстане. Плата за весь маршрут будет варьироваться от 2 220 до 13 220 тенге. О том, кто будет платить за проезд, узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане с 24 мая появится еще один платный автодорожный участок – 380 километров автомобильной дороги общего пользования республиканского значения по маршруту Кандыагаш – Макат. Соответствующий приказ Министерства транспорта РК уже опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане был введен платный проезд по дороге Шу – Бурылбайтал. Стоит отметить, что оба платных участка имеют общий признак – они принадлежат ко второй технической категории.
Дело в том, что водители легковых автомобилей обязаны платить за проезд только по платным участкам, которые принадлежат к первой технической категории. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий, к которым относится новая дорога Кандыагаш – Макат, владельцам легковушек платить не надо.
Кому и сколько придется платить за проезд
За проезд по трассе Кандыагаш – Макат нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков. Стоимость установлена в месячных расчетных показателях (МРП), а значит будет расти ежегодно вместе с их повышением.
В 2025 году за проезд в одну сторону по всему маршруту придется заплатить от 2 220 до 13 220 тенге – все будет зависеть от грузоподъемности транспорта, количества пассажирских мест и способа оплаты.
|Стоимость проезда по участку Кандыагаш – Макат
(380,5 км)
|Тип транспорта
|Постоплата
|Предоплата
|МРП/Тенге
|МРП/Тенге
|Автобусы до 16 мест
грузовики (до 2,5т)
|0,6638
|₸2 610
|0,5646
|₸2 220
|Автобусы до 32 мест
Грузовики (до 5,5т)
|1,3454
|₸5 290
|1,1445
|₸4 500
|Автобусы свыше 32 мест
грузовики (до 10т)
|2,0168
|₸7 930
|1,7141
|₸6 740
|Грузовики (10-15т)
|2,6907
|₸10 580
|2,2864
|₸8 990
|Грузовики
Седельные тягачи (15т+)
|3,3622
|₸13 220
|2,8586
|₸11 240
|Согласно приказу Министерства транспорта РК
Для водителей также предусмотрены абонементы на безграничный проезд. Месячные "проездные" стоят от 3 932 до 19 660 тенге, а годовые – от 47 184 до 235 920 тенге в зависимости от типа транспорта.
Также приказом предусмотрен альтернативный бесплатный маршрут по автомобильной дороге республиканского значения Кандыагаш – Актобе – Уральск – Атырау – Макат.
Между тем напомним, что последний раз в Казахстане платную трассу "для всех" вводили 28 апреля – им стал участок республиканской дороги Костанай – Денисовка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2244870-eshche-odna-platnaya-doroga-poyavitsya-v-kazahstane/