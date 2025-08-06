Передышка закончилась: жара до +40 градусов вернется в Казахстан в ближайшие дни

В южные регионы Казахстана в ближайшие дни вернется жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". По данным синоптиков, теплая погода придет из Ирана.

По информации "Казгидромет", холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана.

Отмечается, что это в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до +35 ...+41 градусов тепла. А вот северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс - пройдут дожди с грозами, в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града.

Ранее сообщалось, что в августе в Казахстане ожидаются дожди с грозами и "температурные качели" - госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август 2025 года.

Также мы писали, что в Астане до 10 августа обещают дожди, в Алматы в ближайшие дни обещают ясную погоду, осадки прогнозируют лишь в начале недели. В Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков.

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