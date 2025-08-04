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    Жаркие дни сменятся дождливыми: какой будет погода в последний месяц лета в Казахстане

    Опубликовано:

    Дождь идет на улице
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    В августе в Казахстане ожидаются дожди с грозами и "температурные качели" - госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август 2025 года, передает NUR.KZ.

    Как сообщили в "Казгидромете", начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дожди c грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.

    Температура воздуха в первой декаде месяца:

    • на западе и юго-западе республики прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +18+28°С до +13+20°С, днем от сильной жары +33+41°С до +25+33°С;
    • на северо-западе Казахстана температурный фон ночью повысится от +7+20°С до +13+28°С, днем - колебание от +21+35°С до +27+38°С;
    • на севере, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до +12+20°С, днем от +15+22°С до +25+35°С;
    • в южных регионах температура воздуха повысится ночью от +10+17°С до +18+25°С, днем от +28+38°С до сильной жары +33+40°С.
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    Дожди с грозами и шквалистым ветром накроют Казахстан в ближайшие дни

    Во второй и третьей декадах августа будут наблюдаться "температурные качели", жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми:

    • в западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +11+17°C, днем +21+27°С, в отдельные дни прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +18+26°С, днем до +28+35°С, в Мангистауской области до +40°С;
    • в северных регионах и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +4+10°С до +12+18°С, днем от +16+23°С до +24+32°С;
    • в центре и на юго-востоке колебание температуры ночью от +6+13 до +15+20°С, днем от +19+28°С до +28+36°С,
    • на юге республики в отдельные дни температура воздуха повысится днем до +33+42°С.

    Ранее мы писали, что в Астане с 4 по 10 августа обещают дожди, ночью похолодает до 9-10 градусов.

    А в Алматы в ближайшие 7 дней обещают ясную погоду, осадки прогнозируют лишь в начале недели.

    Также в Шымкенте в ближайшую неделю ожидается жаркая погода без осадков. Максимально температура поднимется почти до 40 градусов.

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