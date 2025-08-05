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    Грозы и пыльная буря: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    Опубликовано:

    Непогода
    Непогода. Иллюстративное фото: iiievgeniy/Getty Images

    Завтра, 6 августа, в большинстве регионов Казахстана ожидается непогода - синоптики прогнозируют грозы и пыльные бури, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казридромет".

    Завтра, по данным синоптиков, в Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный временами порывы 15-20 м/с.

    6 августа днем на севере Туркестанской области также прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанайской области, помимо грозы, синоптики обещают днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный днем на юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    6 августа днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    А в ВКО также ожидается ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

    6 августа днем на севере области Абай будет гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Гроза завтра накроет также Карагандинскую область и область Ұлытау, а также ЗКО.

    6 августа в Актюбинской области помимо грозы прогнозируется град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Аналогичная погода завтра ожидается и в Атырауской области. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    6 августа днем на северо-востоке Мангистауской области будет пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный на юге, северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градуса. На северо-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, на юге, востоке области временами 25 м/с.

    Сильный дождь завтра прогнозируется в Павлодарской области. Также в регионе будет шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, ночью на западе, севере, востоке порывы 23-28 м/с.

    6 августа в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на юге, горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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