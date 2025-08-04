Ниже 10 градусов тепла и дожди обещают в Астане в первую неделю августа

В Астане в ближайшие 7 дней, с 4 по 10 августа, обещают дожди, ночью похолодает до 9-10 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 августа в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

5 августа ожидается переменная облачность. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

6 августа прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 25 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.

7 августа в Астане вновь ожидается дождь. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,2 м/с.

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8 августа будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

9 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,6 м/с.

10 августа, по прогнозам, будет облачно, но осадки не ожидаются. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

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