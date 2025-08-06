До 37 градусов жары ждет жителей мегаполисов Казахстана в среду

В среду, 6 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность, осадков не будет. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

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