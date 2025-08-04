Дождь и жара до 34 градусов: какой будет погода в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 4 по 10 августа, обещают ясную погоду, осадки прогнозируют лишь в начале недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 августа в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

5 августа ожидается пасмурная погода, но осадков не будет. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 4,0 м/с.

6 августа будет солнечно. Средняя температура – плюс 25 градусов. Днем температура поднимется до плюс 32 градусов, а ночью опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

7 августа в Алматы обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 33 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,4 м/с.

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8 августа будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 27 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

9 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 4,9 м/с.

10 августа, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 34 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

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