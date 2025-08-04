Жаркую неделю обещают синоптики жителям Шымкента
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В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 4 по 10 августа, ожидается жаркая погода без осадков. Максимально температура поднимется почти до 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
4 августа в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 36 градусов, но ночью температура опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.
5 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра составит до 8,9 м/с.
6 августа осадков не будет. Средняя температура – плюс 30 градусов. Днем температура поднимется до плюс 38 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 8,0 м/с.
7 августа в Шымкенте вновь будет солнечно. Температура в среднем – плюс 29 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 38 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.
8 августа ожидается ясная, солнечная погода. Среднесуточная температура – плюс 29 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.
9 августа день пройдет без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 6,0 м/с.
10 августа, по прогнозам, ожидается солнечная погода. Средняя температура составит плюс 31 градус. Воздух может прогреться и до плюс 38 градусов, но ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2271753-zharkuyu-nedelyu-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-shymkenta/
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