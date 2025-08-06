Акимат Алматы подал в суд на компанию, проводившую реконструкцию Сайрана

Акимат Алматы судится с подрядной организацией, которая занималась реконструкцией озера Сайран. На проект выделили 12 млрд, но результат не впечатлил ведомство, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, зона отдыха для посетителей на Сайране, которую должны были ввести в эксплуатацию еще два месяца назад, до сих пор закрыта. Хотя компания, занимавшаяся реконструкцией, еще тогда уверяла, что проект за 12 миллиардов готов на 99%.

В итоге акимат обратился в суд.

"В суд подали на подрядную организацию, потому что они не уложились в сроки. Вы прекрасно знаете, что имеются обязательные сроки по проекту, по договору. Вот они не уложились в сроки, в связи с чем нами было подано исковое заявление в суд для дальнейших разбирательств", - сообщил и. о. начальника отдела формирования общественных пространств УРОП акимата Алматы Оналбек Кыдырбаев.

Помимо затянутых сроков, чиновники недовольны и качеством работ. Например, территория плохо освещена, на газонах нет системы автополива.

Пока судебные разбирательства продолжаются, исправлять ошибки подрядной организации будет сам акимат. Ведомство также будет контролировать процесс благоустройства парка.

К слову, несмотря на реконструкцию, купаться в Сайране запрещено, поскольку в воде были обнаружены опасные бактерии.

"Согласно результатам отобранных проб, были превышения по бактериологическим загрязнениям. Соответственно, так как результаты не соответствовали нормам, могу сказать, что купание в данный период на этом водоеме недопустимо.

Ну мы же видим, что там дно нестабильное. К тому же вода попадает туда с речки Большая Алматинка. И, в общем-то, гарантировать постоянное сохранение оптимального качества воды для купания мы не можем", - отметил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района Алматы Егор Таркинский.

Власти обещают, зону отдыха официально откроют в сентябре. Но вот можно ли будет плавать в водоеме, так и неясно.

Источник: КТК

Напомним, в 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища Сайран. В результаты механической очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

Тогда же сообщалось, что на Сайране проведут масштабную реконструкцию, которая в итоге продлилась около двух лет.

А в начале июня этого года озеро начали заполнять водой. После реконструкции Сайран вновь быстро стал излюбленным местом для отдыха горожан. А вчера мы писали, что на Сайране появился понтонный мост, который соединяет две набережные.

Добавим, что еще до открытия озера после реконструкции здесь случилось два несчастных случая - 25 июня в Сайране утонул подросток, а позже тем же вечером в озере обнаружили тело еще одного человека.

Также отмечалось, что озеро Сайран уже буквально погрязло в бытовых отходах, хотя официального открытия водоема после реконструкции еще не было. Полицейские начали штрафовать нарушителей.

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