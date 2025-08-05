Понтонный мост открыли на Сайране в Алматы (видео)
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В Алматы на озере Сайран появился понтонный мост, который соединяет две набережные. Его уже называют новым популярным местом для фотосессий, передает телеканал "Алматы".
По данным телеканала, мост выполнен из модульных блоков с резиновой основой и закреплен 33 якорями. Он способен выдерживать нагрузку до 400 килограммов на квадратный метр, обеспечивая безопасность посетителей.
Отметим, водохранилище Сайран было введено в эксплуатацию в 1971 году, в 1988-1989 годах на набережной только установили асфальтовые дорожки и освещение.
В 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища Сайран. В результаты механической очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.
В 2023 году сообщалось, что на Сайране проведут масштабную реконструкцию, которая в итоге продлилась около двух лет.
А в начале июня этого года озеро начали заполнять водой. После реконструкции Сайран вновь быстро стал излюбленным местом для отдыха и купания горожан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272011-pontonnyy-most-otkryli-na-sayrane-v-almaty-video/
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