"Это не люди, это свиньи": отдыхающих на Сайране алматинцев начали штрафовать (видео)

Озеро Сайран в Алматы буквально погрязло в бытовых отходах, хотя официального открытия водоема после реконструкции еще не было. Полицейские начали штрафовать нарушителей, передает сайт телеканала КТК.

В песке на берегу валяются бутылки, упаковки от еды, доски и другой мусор. Отходы уже плавают и в самом озере. По словам посетителей, на территории не работает ни один туалет.

Несмотря на то, что официально водоем еще не открыли, отдыхающих здесь уже много - сообщается, что ежедневно его посещают 4 тыс. человек. Некоторые даже плещутся в воде.

Потребовал навести порядок у озера Сайран и аким Алматы. Дархан Сатыбалды сделал выговор городским службам за неубранный мусор. Он поручил вывезти отходы в кратчайшие сроки.

"Дано поручение установить дополнительно около 130 урн по всей территории Сайрана. Каждый день посты полиции на всей территории, начиная с утра до 2 часов ночи, проводят каждый день рейды", - заявил пресс-секретарь управления развития общественного пространства Алматы Маханбет Кокимов.

Сообщается, что сотрудники полиции уже отправились в рейды. Сначала они вели разъяснительные беседы, а теперь начали наказывать - правда, только за грязь и мусор. Оштрафовали 20 человек. Им придется заплатить по 19,5 тыс. тенге.

Источник: КТК.

Отметим, что на Сайране уже произошли две трагедии.

Накануне в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело.

Позже в озере Сайран в Алматы обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины.

Оба случая произошли в местах, где купание запрещено