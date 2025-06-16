Алматинцы заполонили Сайран после его реконструкции (фото)

В начале июня в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан, передает корреспондент NUR.KZ.

Вход на Сайран. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На восточном берегу озера появился новый маршрут для прогулок. Аккуратная пешеходная дорожка теперь тянется вдоль воды, где алматинцы могут совершать утренние пробежки, вечерние променады или неспешные велопоездки.

Дорожка вдоль озера. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вдоль маршрута установлены скамейки, где можно передохнуть, глядя на озеро.

Дорожка вдоль озера. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В некоторых зонах появились деревянные лежаки - там отдыхающие могут загорать, устроившись под открытым небом. А берег засыпан мягким песком.

Берег Сайрана. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На берегу также высажены молодые деревья. Тени они пока почти не дают, но создают ощущение, что пространство оживает.

Деревянные лежаки. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Символом нового Сайрана стал парусник — архитектурная площадка, напоминающая палубу. Здесь можно встретить и подростков, и семьи с детьми: кто-то отдыхает, кто-то устраивает фотосессию на фоне воды.

Парусник. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

С приходом жары алматинцы отправились купаться на Сайран - в эти выходные температура воздуха поднялась выше 30 градусов. Вода в озере прохладная, а благодаря проведенной очистке дна выглядит довольной чистой. В целом, сейчас пляжная зона смотрится гораздо привлекательнее, чем несколько лет назад.

Алматинцы купаются в Сайране. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Алматинцы купаются в Сайране. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Кроме того, на берегу расположена станция спасателей, а сотрудники ДЧС Алматы патрулируют территорию и следят за безопасностью отдыхающих.

Сотрудник ДЧС патрулирует пляж. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Однако не все идеально. Хотя туалет уже построен, он пока не работает - неизвестно, где отдыхающим приходится искать укромные места. Кабинки для переодевания отсутствуют, и люди используют кусты, для того, чтобы сменить мокрый купальник на сухую одежду.

Туалет пока не работает. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Мусорные урны тоже пока не установлены, как результат - часть мусора оказывается в воде. Отсутствие элементарной инфраструктуры мешает в полной мере насладиться новым общественным пространством.

Мусор в воде. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Набережная Сайрана. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Что касается набережной, расположенной вдоль улицы Толе би, то она тоже благоустроена и соединяет восточный и западный берега озера. Там тоже высажены деревья, установлены скамейки.

Набережная Сайрана. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Между тем, работы по благоустройству еще продолжаются - рабочие доделывают последние штрихи. Стоит надеяться, что в ближайшее время будут устранены и некоторые минусы - так, в первую очередь необходим запуск туалета и кабинок для переодевания, а также наличие урн.

Работы продолжаются. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Работы продолжаются. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Так как небольшие саженцы пока не дают тени, логично было бы установить здесь зонтики, которые уберегут от солнечного удара отдыхающих. И, конечно, очень не хватает торговых точек, где отдыхающие могли бы приобрести напитки, перекусить или купить товары для отдыха на воде.

Набережная Сайрана. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Сайран. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

По официальным данным, основные строительные работы завершены: проложены системы полива, электроснабжения, освещения, укреплены берега, построена дамба. Высажено свыше 3 400 деревьев, 15 000 кустарников и цветников, озеленено 261 тыс. кв. м территории. Осталось, чтобы за внешним лоском подтянулись простые, но жизненно необходимые детали.

Сайран. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Если все пойдет по плану, Сайран вполне может стать полноценным городским курортом.

Напомним, впервые в акимате Алматы показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции, осенью прошлого года.

В апреле Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран. Тогда сообщалось, что основные строительные работы, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%, ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

А в декабре Ерболат Досаев рассказывал о планах на автовокзал "Сайран", находящийся рядом с озером.

Сайран. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова