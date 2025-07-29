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      АФМ: Супруги из Астаны собрали 1,3 млрд тенге на лечение сына, а потратили на ставки и машины

      Опубликовано:

      Подозреваемые с сыном
      Подозреваемые с сыном. Кадр из видео: t.me/afm_rk

      В АФМ раскрыли подробности резонансного дела против супругов из Астаны. Их обвиняют в том, что собранные на лечение сына деньги они потратили на себя, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

      Как рассказали в АФМ, по версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев.

      "Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды",- говорится в сообщении агентства.

      По данным правоохранителей, на эти деньги семейная пара купила:

      • три квартиры в столице,
      • земельный участок,
      • пять автомашин.

      Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

      Еще 841 млн тенге из пожертвований был потрачен на продвижение страницы в социальных сетях. Это позволило расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

      "Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция за рубежом не состоялась.

      Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно", - рассказали в АФМ.

      Следствия считает, что, узнав о начале досудебного расследования, они переоформили земельный участок на третье лицо. Правоохранители уже доказали фиктивность данной сделки.

      "С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключили в агентстве.

      Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

      Напомним, ранее в Астане завершился судебный процесс по другому громкому делу о благотворительности - главу фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии за хищение сотен миллионов, собранных на помощь пострадавшим от паводков казахстанцам и детям из Сектора Газа.

      На фоне этого дела в кабмине задумались о проверке благотворительных фондов и корректировке законодательства в сфере НПО.

      "Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий", - сообщали в Минкультуры.

      Добавим, что сейчас в уголовном розыске числится глава фонда помощи пострадавшим от насилия "НеМолчиKZ" Дина Тансари, которую также обвиняют в том, что она тратила собранные фондом деньги на личные нужды.

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