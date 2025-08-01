Собака напала на ребенка в Кызылорде
Опубликовано:
В Сети появилась информация, что в Ботаническом саду Кызылорды собака напала на ребенка, ее отогнали очевидцы. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai, позже ее распространили и другие сетевые источники. Авторы написали, что инцидент произошел на территории Ботанического сада в Кызылорде.
"По словам очевидцев, собака внезапно набросилась на ребенка, но прохожие вовремя среагировали и отогнали животное. Хозяин питомца, находившийся рядом, быстро покинул место до прибытия каких-либо служб", - говорится в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили, что владельца собаки ищут.
"Управлением полиции Кызылорды проводятся проверки. В случае установления владельца собаки, он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и выгула домашних животных в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 407-2 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Призываем жителей проявлять ответственность при содержании домашних животных", - прокомментировали в Департаменте полиции Кызылординской области.
Напомним о подобном резонансном случае, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми на футбольном поле, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.
В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.
Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам матери мальчика, собаки оторвали ребенку ухо, сейчас он в тяжелом состоянии.
Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства.
В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавшего ребенка. Его перевели в областную детскую клиническую больницу. Мальчик находится в отделении реанимации.
Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения, которое предоставил хозяин собак, растерзавших 10-летнего мальчика в Алматинской области. Он уверяет, что дети сами полезли к животным.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2271393-sobaka-napala-na-rebenka-v-kyzylorde/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах