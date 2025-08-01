Собака напала на ребенка в Кызылорде

В Сети появилась информация, что в Ботаническом саду Кызылорды собака напала на ребенка, ее отогнали очевидцы. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai, позже ее распространили и другие сетевые источники. Авторы написали, что инцидент произошел на территории Ботанического сада в Кызылорде.

"По словам очевидцев, собака внезапно набросилась на ребенка, но прохожие вовремя среагировали и отогнали животное. Хозяин питомца, находившийся рядом, быстро покинул место до прибытия каких-либо служб", - говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили, что владельца собаки ищут.

"Управлением полиции Кызылорды проводятся проверки. В случае установления владельца собаки, он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и выгула домашних животных в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 407-2 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Призываем жителей проявлять ответственность при содержании домашних животных", - прокомментировали в Департаменте полиции Кызылординской области.

Напомним о подобном резонансном случае, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми на футбольном поле, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам матери мальчика, собаки оторвали ребенку ухо, сейчас он в тяжелом состоянии.

Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства.

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавшего ребенка. Его перевели в областную детскую клиническую больницу. Мальчик находится в отделении реанимации.

Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения, которое предоставил хозяин собак, растерзавших 10-летнего мальчика в Алматинской области. Он уверяет, что дети сами полезли к животным.

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