Нападение собак на ребенка в Алматинской области: стали известны новые подробности

Бойцовские собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка прямо на футбольной площадке. У четвероклассника множественные раны головы и тела. Он сейчас в больнице, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что питбуль и два ротвейлера вырвались с частного двора и выбежали на футбольную площадку - там находились дети. Собаки набросились на 10-летнего мальчика.

"Начали его рвать. Ему ухо оторвали, кусок мяса, вот прям ляжку выдрали. На голове, рука, грудь. Лицо все изорвано, в крови. Он в тяжелом состоянии сейчас", - рассказала мать ребенка.

Мальчика спас прохожий Серикбек Сахайбеков. Мужчина вспомнил, что услышал детские крики и бросился на помощь - чтобы спасти ребенка, ему пришлось зарезать двух собак.

"Когда сюда прибежал, у этого мальчика, по-моему, уха не было. Правое ухо оторвано, и кровью рот заливало. Говорит: "Помогите!" Ребенка жалко. А этот питбуль, оказывается, он за ноги и трепал пацана. Но я его первым зарезал. Эта овчарка не дает, за плечо таскает пацана. Я вокруг бегал, бегал и перепрыгнул через пацана - и зарезал овчарку. А сегодня говорят: "Две собаки дорогие, будешь платить". А как поступил бы другой? Надо было, чтобы ребенка загрызла собака? Я должен был смотреть стоять на это?" - заявил Серикбек Сахайбеков.

Местные рассказали, что хозяин питомника открыл его прямо на территории реабилитационного центра - там содержались около 20 бойцовских собак.

После случившегося ребенка экстренно доставили в больницу. У мальчика оторвано ухо, множественные раны головы, лица и тела.

"Госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом: множественные укушенные раны лица, головы, носа, левой конечности и бедра. В данное время находится в травматологическом отделении. Состояние средней тяжести. Первичная хирургическая обработка раны, зашивали", - рассказал завотделением травматологии ЦРБ Карасайского района Алтай Достияров.

Сообщается, что хозяин бойцовских собак виновным себя не считает. Помимо этого он требует компенсацию за убитых псов.

После на место ЧП приехали чиновники. Они заявили: целевое назначение постройки - дом культуры, но по факту здесь расположены реабилитационный центр и незаконный питомник.

Власти пообещали закрыть объект.

"Здесь целевое назначение - дом культуры. По целевому назначению они не смогут использовать для разведения собак. Для личного пользования 1-2 собаки - это нормально, а здесь, видите, как питомник. 20-15 - это нецелесообразно, незаконно", - заявил аким Умтылского сельского округа Карасайского района Ислам Ибатжан.

Полицейские завели уголовное дело. Мать пострадавшего ребенка требует, чтобы все виновные понесли наказание.

Источник: КТК

Напомним, в селе Жалпаксай Алматинской области произошло нападение собак на 10-летнего мальчика, который с другими детьми играл на футбольном поле. Ребенок оказался в реанимации.

Прокуратура Алматинской области сообщила, что после нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай полицией возбуждено уголовное дело.

В надзорном ведомстве заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, а ход расследования дела находится на особом контроле.