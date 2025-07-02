В полиции ответили на слухи об уголовном деле против казахстанца, спасшего ребенка от собаки

В полиции Алматинской слухи отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка от собаки, привлекут к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщили в полиции, распространяемая в Сети информация о якобы привлечении к ответственности местного жителя, пресекшего нападение собак, не соответствует действительности.

"В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось", - заявили в правоохранительных органах.

Поясняется, что согласно статье 32 УК РК («Необходимая оборона»), его действия квалифицируются как правомерные действия в целях самозащиты. В соответствии с законом, причинение вреда в состоянии необходимой обороны при отражении нападения, создающего реальную угрозу жизни, здоровью или имуществу, не является уголовно наказуемым деянием.

"Действия гражданина, спасшего несовершеннолетнего от нападения со стороны животных, не нарушают норм действующего законодательства и не влекут за собой правовых последствий", - подчеркнули в полиции.

При этом в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям владельца животных. В случае установления признаков каких-либо нарушений законодательства, он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, заключили в ДП.