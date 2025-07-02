Стало известно о состоянии ребенка, которого растерзали собаки под Алматы

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о текущем состоянии 10-летнего ребенка, которого растерзали собаки, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, 1 июля 2025 года после стабилизации состояния пациент 2014 года рождения был переведен из центральной районной больницы Карасайского района в областную детскую клиническую больницу. Госпитализирован в отделение реанимации.

"Состояние пациента - стабильно тяжелое, без признаков ухудшения. В сознании. С пациентом и его матерью работает клинический психолог", - отметили в управлении здравоохранения региона.

Здесь добавили, что пациент консультирован нейрохирургом Казахского медицинского университета и профессором Казахского национального медицинского университета. Лечение проводится в полном объеме в соответствии с клиническими протоколами.

Напомним, накануне стало известно, что в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми на футбольном поле, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, а ход расследования дела находится на особом контроле.

Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам матери мальчика, собаки оторвали ребенку ухо, сейчас он в тяжелом состоянии.

Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. Здесь заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства и не влекут за собой правовых последствий.