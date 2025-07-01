Собаки растерзали ребенка в Алматинской области: прокуроры озвучили новые подробности

Прокуратура Алматинской области сообщила, что после нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай полицией возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Прокуратура Алматинской области сделала заявление по факту нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай Карасайского района.

"По предварительным данным напавшие собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, оказывающего помощь людям от различных зависимостей. В рамках расследования будет дана правовая оценка на предмет соблюдения реабилитационным центром правил по содержанию домашних животных", - сказано в сообщении.

В прокуратуре заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, а ход расследования дела находится на особом контроле.

Напомним, в селе Жалпаксай Алматинской области произошло нападение собак на 10-летнего мальчика, который с другими детьми играл на футбольном поле. Ребенок оказался в реанимации.

До этого стало известно, что бойцовская собака напала на жительницу Астаны. Местные жители просят привлечь к ответственности хозяина животного, которое разгуливает по улицам без намордника.

Также в Астане мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки. В итоге суд постановил частично удовлетворить требования мужчины.