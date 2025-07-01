Собаки растерзали 10-летнего ребенка в Алматинской области

В селе Жалпаксай Алматинской области произошло нападение собак на 10-летнего мальчика, который с другими детьми играл на футбольном поле. Ребенок оказался в реанимации, передает NUR.KZ.

Об инциденте рассказал Instagram-паблик kris.p.karasai. В посте говорится, что нападение собак на мальчика произошло вчера около 16.30 на футбольном поле села.

"Собаки каким-то образом проникли на футбольное поле. Остальные дети успели убежать, а вот ребенок не успел, и на него напали три собаки. Их долго не могли отбить. Они у ребенка оторвали ухо, пол-ляжки нету, и голову искусали", - сообщается в посте.

По информации Instagram-паблика, хозяева собак не признали вину. В Сети также появились сведения, что животные выбежали с территории реабилитационного центра.

Инцидент прокомментировал Департамент полиции Алматинской области в своем Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В настоящее время опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

"Действиям должностных лиц реабилитационного центра будет дана правовая оценка. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в ДП Алматинской области.

В управлении здравоохранения региона добавили, что 30 июня в 17:02 в приемный покой Карасайской КМЦРБ поступил ребенок 2014 года рождения.

"Госпитализирован в реанимацию, затем через несколько часов переведен в травматологическое отделение. Общее состояние ребенка на утро - средней тяжести за счет полученной травмы", - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что бойцовская собака напала на жительницу Астаны. Местные жители просят привлечь к ответственности хозяина животного, которое разгуливает по улицам без намордника.

Также в Астане мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки. В итоге суд постановил частично удовлетворить требования мужчины.

Согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:

на площадках для свободного выгула,

на дрессировочных площадках для собак.

Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.

Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:

американский питбультерьер;

американский стаффордширский терьер;

бультерьер;

стаффордширский бультерьер;

ротвейлер;

метисы вышеперечисленных пород.

Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.