Собаки растерзали 10-летнего ребенка в Алматинской области

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Собаки растерзали 10-летнего ребенка в Алматинской области

      Опубликовано:

      Собака лает
      Агрессивная собака. Иллюстративное фото: AaronLam / Getty Images

      В селе Жалпаксай Алматинской области произошло нападение собак на 10-летнего мальчика, который с другими детьми играл на футбольном поле. Ребенок оказался в реанимации, передает NUR.KZ.

      Об инциденте рассказал Instagram-паблик kris.p.karasai. В посте говорится, что нападение собак на мальчика произошло вчера около 16.30 на футбольном поле села.

      "Собаки каким-то образом проникли на футбольное поле. Остальные дети успели убежать, а вот ребенок не успел, и на него напали три собаки. Их долго не могли отбить. Они у ребенка оторвали ухо, пол-ляжки нету, и голову искусали", - сообщается в посте.

      По информации Instagram-паблика, хозяева собак не признали вину. В Сети также появились сведения, что животные выбежали с территории реабилитационного центра.

      Инцидент прокомментировал Департамент полиции Алматинской области в своем Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

      В настоящее время опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

      Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

      "Действиям должностных лиц реабилитационного центра будет дана правовая оценка. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в ДП Алматинской области.

      В управлении здравоохранения региона добавили, что 30 июня в 17:02 в приемный покой Карасайской КМЦРБ поступил ребенок 2014 года рождения.

      "Госпитализирован в реанимацию, затем через несколько часов переведен в травматологическое отделение. Общее состояние ребенка на утро - средней тяжести за счет полученной травмы", - рассказали в ведомстве.

      Ранее стало известно, что бойцовская собака напала на жительницу Астаны. Местные жители просят привлечь к ответственности хозяина животного, которое разгуливает по улицам без намордника.

      Также в Астане мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки. В итоге суд постановил частично удовлетворить требования мужчины.

      Согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:

      • на площадках для свободного выгула,
      • на дрессировочных площадках для собак.

      Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.

      Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:

      • американский питбультерьер;
      • американский стаффордширский терьер;
      • бультерьер;
      • стаффордширский бультерьер;
      • ротвейлер;
      • метисы вышеперечисленных пород.

      Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.