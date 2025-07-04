Собаки растерзали ребенка в Алматинской области: появилось видео с камер наблюдения

В Сети появилось видео с камер наблюдения, которое предоставил хозяин собак, растерзавших 10-летнего мальчика в Алматинской области. Он уверяет, что дети сами полезли к животным, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали на странице в Instagram Ассоциации по защите животных Inucobo. По словам автора поста, кадры с камеры видеонаблюдения предоставил сам хозяин собак.

Отметим, что на видео не зафиксирован момент нападения животных на мальчика. На кадрах можно заметить двух детей, которые играют недалеко от забора, за территорией центра. С собой у них футбольный мяч. Слышен громкий лай собак, а в конце видео - страшные крики, предположительно, пострадавшего ребенка.

По словам автора поста, в реабилитационном центре, с территории которого и выполнена съемка, находятся люди с алкогольной и наркотической зависимостью. Там же кинолог в вольерах держит своих собак. Как пишет автор, в тот день на свободе во дворе были молодые псы породы "американские булли".

"Хозяин говорит, что дети играли и толкали друг друга, один упал во двор центра. Забор железный, мог и пораниться, но экспертизу не провели еще. И будет ли эта экспертиза, непонятно. Собаки в любом случае будут защищать свою территорию, так как для них это чужой, но хозяин просит провести экспертизу, может, это порезы профлиста, что тоже логично", - говорится в посте.

Автор отмечает, что у него есть и другие видео, но пока нет разрешения на их публикацию.

"Уже появляется ложная информация о свободно бегающих собаках по стадиону. И уже говорят о том, что собаки были бездомные. Мужчину, который более 40 лет занимается кинологией, хотят сделать единственно виновным, хотя он собак содержит в пределах своей территории. Публика требует усыпления собак.

Очнитесь! Посмотрите на проблему с другой стороны: есть частная территория с вольерами. Человек работал там более 25 лет в реабилитации и с более чем 40 собаками, и это впервые такой несчастный случай. Он сам в шоке от случившегося, он сразу предложил помощь с лечением мальчика, но ему еще и забор сломали и собак зарезали. И все-таки странно, что прохожий с ножом ходил", - пишет автор поста в Instagram.

Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми на футбольном поле, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам матери мальчика, собаки оторвали ребенку ухо, сейчас он в тяжелом состоянии.

Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства.

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавшего ребенка. Его перевели в областную детскую клиническую больницу. Мальчик находится в отделении реанимации.