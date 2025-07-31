Археологическая сенсация: ученые заявили о найденных останках сакского воина в области Ұлытау

Уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века, сообщает 31 канал.

По данным ученых, захоронение датируется ранним железным веком, а человек, по всей вероятности, относился к знатному сословию. Это подтверждают найденные рядом золотые украшения, элементы конской упряжи и оружие.

Археологи уверены, захоронение принадлежит сакскому воину, который жил на этой территории более двух тысяч лет назад. Более точные данные установит комплексная экспертиза. Полевые исследования проводятся по заказу Центра по сохранению историко-культурного наследия. Археологические работы ведутся сразу на семи исторических объектах региона.

"В изголовье лежало золотое изделие, у правого бедра - наконечники стрел. Эти предметы характерны для сакских захоронений. Таким образом, мы можем определить временной период и традицию захоронения", - сообщил археолог Сырым Есен.

Напомним, в июне этого года сообщалось, что еще одного "Золотого человека" могут найти в Алматинской области - ученые нашли украшения саков в ходе раскопок в Уйгурском районе.

Также в июне сообщалось, что 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области.

В январе этого года в Атырауской области при раскопках кургана "Карабау-2" были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

Осенью прошлого года исследователи обнаружили в погребальных катакомбах Туркестанской области останки древнего воина и артефакты. Предполагается, что находкам около 2 тыс. лет.

До этого в ходе раскопок храма и двух курганов в Туркестанской области были найдены артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

В ВКО учеными было обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов. А на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды.

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