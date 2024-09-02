Артефакты эпохи Кангюй нашли на юге Казахстана (фото)

В ходе раскопок храма и двух курганов в Туркестанской области найдены артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области, сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информации.

Артефакты. Фото: пресс-служба МКИ

Работа археологов. Фото: пресс-служба МКИ

Исследования включали раскопки храма и двух курганов, в ходе которых получены уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

"В ходе раскопок обнаружены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды.

Особый интерес вызвала находка в западной части храма — керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 см", - говорится в сообщении ведомства.

Артефакты. Фото: пресс-служба МКИ

Артефакты. Фото: пресс-служба МКИ

Предполагается, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая.

Артефакты. Фото: пресс-служба МКИ

Напомним, в начале августа в ВКО учеными обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.

В начале июля на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова обнаружили дромос – хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея.

При раскопках были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.

Также в конце июня уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области. В Шетском районе археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд.

В прошлом году археологи вели раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды. Захоронение, которому более 500 лет, обнаружили на территории Коргалжынского района недалеко от Астаны. Данная территория когда-то была местом паломничества.

А в Жамбылской области археологи обнаружили часть древнего городища Каракемер, датируемого VI-XII веками. По их словам, находка относится к Тюркскому каганату. Специалисты обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды и печь.