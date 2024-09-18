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Останки древнего воина нашли в Туркестанской области: захоронению около 2 тыс. лет

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Археологические раскопки в Туркестанской области
Археологические раскопки в Туркестанской области. Кадр из видео: youtube.com/@informburo31kanal

Исследователи обнаружили в погребальных катакомбах Туркестанской области останки древнего воина и артефакты, сообщает "31 канал". Предполагается, что находкам около 2 тыс. лет.

По данным телеканала, археологи нашли уникальное захоронение в урочище Сильбели Туркестанской области. В одних из катакомб они обнаружили уникальное захоронение мужчины-воина в анатомическом порядке и артефакты. Предполагается, что данным погребальным сооружениям около 2 тысяч лет.

По словам археологов, одни из катакомб оказались полностью разграблена, а во вторых обнаружили захоронение мужчины и хорошо сохранившийся столовый кувшин и изделия из железа.

"Судя по всему, это воин-номад, о чем свидетельствуют его погребальная атрибуция: это железные наконечники стрел нескольких типов, конские удила как часть атрибуции лошади, что характерно для кочевников, пряжки. У него абсолютно нет костяка, позвоночника, ребер. Скорее всего, был защитный доспех - катафракта называется - возможно, он был бронзовый или серебряный", - рассказал профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова Александр Подушкин.

Археологи рассказали, что впервые использовали уникальный метод раскопок - через узкий коридор-дромос. Таким образом можно исследовать катакомбы, не нарушая естественный природный ландшафт местности. Все находки, полученные археологами, будут переданы в центральный государственный музей Республики Казахстан.

Напомним, в начале сентября текущего года в ходе раскопок храма и двух курганов в Туркестанской области были найдены артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

В начале августа в ВКО учеными обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.

В июле на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова обнаружили дромос - хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея.

Кроме того, в конце июня уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области. В Шетском районе археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд.

В прошлом году археологи вели раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды. Захоронение, которому более 500 лет, обнаружили на территории Коргалжынского района недалеко от Астаны. Данная территория когда-то была местом паломничества.

Летом прошлого года мы писали о том, что историки выяснили, что Актобе может быть гораздо старше, чем это считается сейчас. На городском кладбище были найдены захоронения предположительно XVII- XVIII веков.

Также сообщалось, что археологи обнаружили часть древнего городища в Жамбылской области. По их словам, данная находка относится к Тюркскому каганату.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162686-ostanki-drevnego-voina-nashli-v-turkestanskoy-oblasti-zahoroneniyu-okolo-2-tys-let/

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