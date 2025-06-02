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Научная сенсация: древние курганы и некрополи обнаружили археологи в Казахстане (фото)

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Петроглифы
Петроглифы. Фото: акимат Карагандинской области

25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По данным акимата Карагандинской области, весь прошлый месяц ученые проводили поисковые работы в Шетском районе. Они обнаружили 25 новых памятников историко-культурного наследия.

"Основная часть этих исторических памятников - отдельные курганы и целые некрополи, принадлежащие разным эпохам. Пока без детального исследования установить точный возраст нельзя.

По совокупности характерных признаков ученым уже удалось определить, что найденные ими памятники относятся к трем эпохам - бронзовому веку, раннему железному веку и Средневековью", - сказано в сообщении.

Теперь встал вопрос передачи обнаруженных памятников под охрану государства, после чего можно проводить дальнейшие исследования, раскопки.

"Мы однозначно будем проводить раскопки на этих могильниках. Работы помогут нам дополнить и лучше понять жизнь людей, населявших территорию Шетского района много веков назад", - сообщил директор Сарыаркинского археологического института Алексей Кукушкин.

Находка археологов в Карагандинской области
Находка археологов. Фото: акимат Карагандинской области

Члены экспедиции также изучили обнаруженные ранее петроглифы Шунак. Ученые описали наиболее часто встречающиеся сюжеты и зарисовали самые интересные фрагменты петроглифов.

Специалисты пришли к выводу, что основная часть петроглифов относится к эпохе бронзы. Об этом свидетельствует традиционный для того периода сюжетный ряд - ряженые, адоранты, солярные знаки, быки-туры, колесницы, лошади с челками, звездное небо.

В январе этого года в Атырауской области при раскопках кургана "Карабау-2" были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

Напомним, осенью прошлого года исследователи обнаружили в погребальных катакомбах Туркестанской области останки древнего воина и артефакты. Предполагается, что находкам около 2 тыс. лет.

До этого в ходе раскопок храма и двух курганов в Туркестанской области были найдены артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

В ВКО учеными было обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.

А на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова обнаружили хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251575-nauchnaya-sensaciya-drevnie-kurgany-i-nekropoli-obnaruzhili-arheologi-v-kazahstane-foto/