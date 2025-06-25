В Алматинской области могут найти еще одного "Золотого человека"

Еще одного "Золотого человека" могут найти в Алматинской области - ученые нашли украшения саков в ходе раскопок в Уйгурском районе, передает "Седьмой канал".

В кургане Тогызбулак-1 были обнаружены золотые украшения, относящиеся к сакской эпохе, они похожи на украшения, обнаруженные в 1969 году возле города Есик, на знаменитом "Золотом человеке".

Отмечается, что только в этом районе Карадала расположено около 50 сакских курганов.

За два месяца ученые КазНУ исследовали шесть захоронений.

Сообщается, что среди примерно 30 найденных артефактов - золотые перстни, женские подвески и серьги, разнообразные пряжки и ожерелья.

Ученые отметили, что хорошо сохранились золотые зубные накладки и украшения в форме рога. По словам специалистов, эти бесценные находки вносят значительный вклад в изучение истории региона.

"Есть предположение, что здесь также мог быть захоронен "Золотой человек". Однако большинство курганов были разграблены ещё в древности. Тем не менее это захоронения представителей власти того времени. Эти курганы относятся к числу элитарных. По предварительным оценкам, найденные золотые изделия датируются IV–III веками до нашей эры", - рассказал руководитель экспедиции Досбол Байконаков.

Отметим, на сайте ООН говорится, что в 1969 году археологи нашли останки юноши 16-18 лет в погребальной одежде, украшенной золотом, в древней гробнице, датированной приблизительно 1000 лет до н. э.

Этот набор расшитых золотом доспехов, головной убор и сапоги были воссозданы учеными и профессиональными репликаторами вместе с другими ценными артефактами, обнаруженными в кургане Иссык, в южной части Казахстана. Костюм быстро получил название "Золотой человек".