"Золото сарматов": украшения, оружие и останки людей нашли археологи в Атырауской области (фото)

В Атырауской области при раскопках кургана "Карабау-2" были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Атырауской области, в результате проведенных в 2023-2024 гг. археологических работ на кургане "Карабау-2", расположенном в 10 километрах к северу от села Карабау Кызылкогинского района, обследовано девять захоронений. Семь из них не были разграблены.

При изучении гробниц выяснилось, что они были построены в V веке до нашей эры. В них были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

Находки археологов в сарматских чумах. Фото: акимат Атырауской области

По словам археологов, среди могил есть и коллективные, в которых захоронены по несколько человек. По найденным в чумах украшениям, использованным изделиям и оружию специалисты дали им название "царские чумы".

Результаты двухлетней археологической работы Атырауского областного историко-краеведческого музея были представлены на выставке "Золото сарматов". В экспозиции приняли участие заместитель акима области Дарын Шамуратов, руководители областного управления культуры, управления развития языков и историки.

"Ученые до настоящего времени считали наш регион краем сарматской империи. Судя по результатам проведенных нами раскопок, можно сказать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являются центром огромной империи.

Общее количество найденных артефактов - около тысячи. Только 100 из них - золотые украшения и ювелирные изделия. Они созданы на основе анималистического стиля. Изображения хищников, населявших регион в ту эпоху (леопард, кабан, тигр, сайгак), можно увидеть на найденных предметах.

В рамках этой исследовательской работы в хорошем состоянии сохранились две деревянные чаши, которых раньше не встречали. В настоящее время они находятся на реставрации", – рассказал руководитель археологической группы Марат Касенов.

Находки археологов в сарматских чумах. Фото: акимат Атырауской области

Всего было раскопано три чума. В каждом из них было около 10-15 могил. Археологи утверждают, что сарматы из-за их религиозной принадлежности похоронены вместе с предметами быта и оружием, а также с изделиями, которые они использовали.

Курганы "Каракудук-1" и "Каракудук-2" расположены в 9,7 километра к северо-западу от села Карабау. В ходе исследования кургана также были обнаружены серебряные пиктограммы (рисунки сайгака, волка), ювелирные изделия, предметы быта, оружие из железа и бронзы.

Два пробных камня с золотой ручкой, никогда ранее не встречавшиеся в стране, были обнаружены в кургане "Карабау-2". Ранее сарматы определяли подлинность и качество золота с помощью этого камня. В настоящее время такие камни используют те, кто занимается покупкой золота.

Также в местах захоронения были обнаружены золотые наклейки на одежде человека. Их вес начинается с двух граммов.

Находки археологов в сарматских чумах. Фото: акимат Атырауской области

"Самым тяжелым золотым украшением является браслет, изображающий горного леопарда с обеих сторон. Его вес - около 370 граммов", - рассказал заведующий отделом археологического научно-исследовательского обеспечения Атырауского областного историко-краеведческого музея Галамат Базарбаев.

В раскопках приняли участие 20 рабочих и пять сотрудников музея. Приглашены антропологи из Астаны и Алматы. В результате разведочных работ в 2005 году были выявлены курганы вблизи села Карабау.

По словам археологов, в настоящее время в Атырауской области насчитывается около 500 сарматских чумов.

Напомним, осенью прошлого года исследователи обнаружили в погребальных катакомбах Туркестанской области останки древнего воина и артефакты. Предполагается, что находкам около 2 тыс. лет.

До этого в ходе раскопок храма и двух курганов в Туркестанской области были найдены артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

В ВКО учеными было обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.

А на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова обнаружили дромос – хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея. При раскопках были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты.