Предметы из прошлого казахского народа обнаружили археологи в ВКО (фото)

В ВКО учеными обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информации РК, археологические работы в Катон-Карагайском и Улькен Нарынском районах Восточно-Казахстанской области организованы Государственным историко-культурным музеем-заповедником "Берел".

В проекте участвуют ученые, студенты и научные руководители из вузов Казахстана.

В рамках проекта "Историко-культурное наследие древности и средневековья Казахского Алтая" археологи проводят обширные исследования и уже обнаружили около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов, сообщает ведомство.

"К настоящему времени проведены раскопки 14 памятников, относящихся к различным эпохам: от бронзового века до этнографической современности. Среди находок – поселение раннего железного века с металлургическим пунктом, казахская зимовка конца XIX – начала XX века и 12 захоронений.

Археологи также обнаружили различные артефакты, такие как предметы раннесакского и древнетюркского конского снаряжения, керамическую посуду, украшения пазырыкской культуры, ременную пряжку древнетюркского времени, бронзовые накладки кимакского периода и монеты", - отмечается в публикации.

Исторические артефакты найдены археологами в ВКО. Фото: МКИ РК

Исторические артефакты найдены археологами в ВКО. Фото: МКИ РК

Исторические артефакты найдены археологами в ВКО. Фото: МКИ РК

Археологические работы в ВКО. Фото: МКИ РК

Помимо раскопок, ведется работа с местными жителями и органами власти для защиты и популяризации историко-культурного наследия региона. Археологические исследования продолжатся до конца 2024 года.

Напомним, в начале июля на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова обнаружили дромос – хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея.

При раскопках были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.

Также в конце июня уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области. В Шетском районе археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд.

В прошлом году археологи вели раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды. Захоронение, которому более 500 лет, обнаружили на территории Коргалжынского района недалеко от Астаны. Данная территория когда-то была местом паломничества.

А в Жамбылской области археологи обнаружили часть древнего городища Каракемер, датируемого VI-XII веками. По их словам, находка относится к Тюркскому каганату. Специалисты обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды и печь.