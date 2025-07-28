Строительство BRT в Алматы: вводятся временные ограничения движения по улице Желтоксан
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В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан вводятся временные ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения.
Так, с 08:00 29 июля до 21:00 30 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Сатпаева до проспекта Абая.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.
Добавим, также в Алматы с 29 июля по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
Еще ночью с 28 на 29 июля будет перекрыт участок улицы Богенбай батыра.
Также в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
По 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.
При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269797-stroitelstvo-brt-v-almaty-vvodyatsya-vremennye-ogranicheniya-dvizheniya-po-ulice-zheltoksan/
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