Движение по улице в Турксибском районе Алматы ограничат до сентября

В Алматы заменят теплотрассу, введенную в эксплуатацию в 1965 году, в связи с чем будет временно ограничено движение на участке улицы Лавренева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Турксибском районе Алматы продолжается плановая реконструкция теплосетей.

В ходе работ осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 4,1 километра, введенной в эксплуатацию в 1965 году.

В связи с этим, с 29 июля по 31 августа 2025 года движение автотранспорта по западной стороне улицы Лавренева - от дома №43а на улице Наманганской до улицы Майлина - будет ограничено. Двустороннее движение автотранспорта будет организовано по восточной стороне улицы.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена", - отмечает ведомство.

Добавим, также в Алматы ночью с 28 на 29 июля будет перекрыт участок улицы Богенбай батыра.

Также в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

По 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

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