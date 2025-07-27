Движение по одной из улиц Алматы частично перекроют в ночное время
Опубликовано:
В Алматы на ночь с 27 на 28 июля, и с 28 на 29 июля будут поэтапно перекрыты участки улицы Богенбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Богенбай батыра, вводятся временные ограничения движения.
1 участок: с 23:00 27 июля до 6:00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Бегалина до проспекта Достык.
2 участок: с 23:00 28 июля до 6:00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к водителям и пешеходам.
Добавим, также в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова.
Ранее мы писали, что в Алматы в связи с ремонтом с 26 июля до конца лета перекроют участок проспекта Райымбек батыра.
Также в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
По 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.
При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269362-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic-almaty-chastichno-perekroyut-v-nochnoe-vremya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах