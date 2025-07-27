Движение по одной из улиц Алматы частично перекроют в ночное время

В Алматы на ночь с 27 на 28 июля, и с 28 на 29 июля будут поэтапно перекрыты участки улицы Богенбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Богенбай батыра, вводятся временные ограничения движения.

1 участок: с 23:00 27 июля до 6:00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Бегалина до проспекта Достык.

2 участок: с 23:00 28 июля до 6:00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к водителям и пешеходам.

Добавим, также в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова.

Ранее мы писали, что в Алматы в связи с ремонтом с 26 июля до конца лета перекроют участок проспекта Райымбек батыра.

Также в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

По 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

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