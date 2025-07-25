Участок еще одной улицы в Алматы перекроют до конца лета

В Алматы в связи с ремонтом с 26 июля до конца лета перекроют участок проспекта Райымбек батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале AlmatyJoly сообщили, что временные ограничения движения по проспекту Райымбек батыра вводятся в связи с проведением строительных работ по проекту BRT.

"Так, с 08:00 26 июля до 22:00 30 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Пушкина в восточном направлении до улицы Есенова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Напомним, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Еще в Алмалинском районе Алматы до 31 августа движение ограничат на участке улицы Жамбыла в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

И по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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