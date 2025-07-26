Одну из улиц в Алматы перекроют до 28 июля

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова, предупредили жителей и гостей города в акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

В связи с проведением среднего ремонта участков улицы Маркова, вводятся временные ограничения движения:

с 22:00 26 июля до 08:00 27 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева.

с 22:00 27 июля до 08:00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Тимирязева до улицы Павлова.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Алматы в связи с ремонтом с 26 июля до конца лета перекроют участок проспекта Райымбек батыра.

Напомним, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

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