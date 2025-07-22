До конца недели перекроют движение на участке одной из улиц Астаны

В Астане с 22 по 27 июля текущего года будет частично перекрыто движение по ул. Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. Ж. Молдагалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. Ж. Молдагалиева.

В связи с этим с 22 по 27 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направления по одной из сторон.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обращаются в ведомстве к жителям и гостям города.

Добавим, также по 25 июля перекрыто движение по ул. Сыганак на участке: от пр. Кабанбай батыра до Қазақ радиосы; от Қазақ радиосы до ул. Сауран.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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