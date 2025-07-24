Парковку центрального парка временно закрыли в Астане

В Астане на парковочной зоне перед входом в центральный парк вдоль проспекта Туран пройдет ремонт дорожного покрытия. Поэтому участок временно закрыли, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Астаны, движение на данном участке будет полностью перекрыто по 26 июля.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, также в столице по 27 июля будет частично перекрыто движение по улице Ч. Айтматова на участке от улицы Сыганак до улицы Ж. Молдагалиева. Там ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна

Еще по 25 июля перекрыто движение по ул. Сыганак на участке: от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ радиосы, от Қазақ радиосы до улицы Сауран.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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