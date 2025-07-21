Депутат Базарбек попросил отставки акима Алматинской области

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек попросил отставки акима Алматинской области Марата Султангазиева - об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

Причиной такой реакции стал скандал с переездом детей из детского дома в Алматы в Қонаев.

"За произвол вокруг детского дома в Баганашиле, и за несдержанное публичное обещание, данное обществу, я прошу у президента К.Токаева отставки акима Алматинской области М. Султангазиева!" - написал депутат.

Позже мажилисмен опубликовал пост-видео, в котором более подробно высказался по данному инциденту.

Скандал с переездом детей-сирот

Напомним, о переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома. Они выступали против переезда.

В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в городе Қонаев.

Сегодня Токаев поручил отменить переезд детей из детдома Алматы в Қонаев. До этого в соцсетях появилось видео, на которых запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Судя по кадрам, одной девочке стало плохо.

Кадры возмутили бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она назвала, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.

"Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства", - заявила Саин.

Также сегодня уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию с переездом детей из детдома Алматы в Қонаев.

Позже о произошедшем высказались в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены.

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