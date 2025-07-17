Алматинцев предупредили о ночных ограничениях на дороге к аэропорту
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В Алматы в ночное время с 17 по 19 июля введут временные ограничения движения на участке по улице Майлина, где будет производиться средний ремонт дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В Telegram-канале AlmatyJoly сообщили, что на первом этапе с 23:00 17 июля до 11:00 18 июля движение будет перекрыто в сторону улицы Бухтарминская от аэропорта. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
"На втором этапе - с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля - движение будет перекрыто в сторону аэропорта от улицы Бухтарминская. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, в Алматы на выходных ограничат движение по улице Акан Серы. Там будет производиться замена тепловых сетей, проложенных более 40 лет назад.
Ранее сообщалось, что на 17, 18 и 19 июля вводятся временные ограничения движения по участкам улицы Серкебаева в связи с проведением среднего ремонта.
Еще в Бостандыкском районе с 16 по 21 июля ограничат движение на участке улицы Байтурсынова.
Также в Алматы с 16 июля по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265999-almatincev-predupredili-o-nochnyh-ogranicheniyah-na-doroge-k-aeroportu/
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