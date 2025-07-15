Еще один участок дороги перекроют до конца недели из-за ремонта теплосетей в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы с 16 по 21 июля ограничат движение на участке улицы Байтурсынова, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинские тепловые сети.

В Telegram-канале AlmatyJoly сообщили, что в Бостандыкском районе продолжается плановая реконструкция теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Одна из запланированных работ - замена теплотрассы общей протяженностью 1,5 километра, введенной в эксплуатацию в 1983 году.

"В связи с этим с 23:00 часов 16 июля до 07:00 часов 21 июля 2025 года в Бостандыкском районе будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау", - пишет ТОО "Алматинские тепловые сети".

Сообщается, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов.

Также отмечается, движение по улице Сатпаева на участке от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова восстановлено. В период проведения работ проезд на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова останется открытым.

Участок перекрытия дороги. Фото: акимат Алматы

Напомним, еще в Алматы в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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