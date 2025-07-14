Возврат активов: наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге выставили на торги

"Компания по управлению возвращенными активами" выставила на торги 25 наручных часов. Общая стоимость лотов - 352 321 714 тенге, передает NUR.KZ.

ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" информирует о проведении аукционных торгов с повышением цены на веб-платформе e-qazyna.kz.

На торги выставлены 25 наручных часов. Стартовая цена лотов - 352 321 714 тенге.

Цель торгов - обеспечить прозрачную и эффективную реализацию возвращенных активов, предоставив всем заинтересованным участникам возможность приобрести ценные изделия.

Дата и время проведения: 31 июля 2025 года, начало в 12:00 по времени Астаны.

Добавим, также на прошлой неделе сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.

До этого на повторные торги были выставлены ювелирные изделия.

Недавно мы писали, что сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области.

Ранее стало известно, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.

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