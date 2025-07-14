Возврат активов: наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге выставили на торги
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"Компания по управлению возвращенными активами" выставила на торги 25 наручных часов. Общая стоимость лотов - 352 321 714 тенге, передает NUR.KZ.
ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" информирует о проведении аукционных торгов с повышением цены на веб-платформе e-qazyna.kz.
На торги выставлены 25 наручных часов. Стартовая цена лотов - 352 321 714 тенге.
Цель торгов - обеспечить прозрачную и эффективную реализацию возвращенных активов, предоставив всем заинтересованным участникам возможность приобрести ценные изделия.
Дата и время проведения: 31 июля 2025 года, начало в 12:00 по времени Астаны.
Добавим, также на прошлой неделе сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.
До этого на повторные торги были выставлены ювелирные изделия.
Недавно мы писали, что сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области.
Ранее стало известно, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.
К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.
Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264967-vozvrat-aktivov-naruchnye-chasy-obshchey-stoimostyu-v-352-mln-tenge-vystavili-na-torgi/
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