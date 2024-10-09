Часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге продают с аукциона в Казахстане

В Казахстане с аукциона продают с аукциона ювелирные украшения, часы и монеты общей стоимостью более 400 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как говорится в сообщении Компании по управлению возвращенными активами, торги состоятся 9 и 11 октября 2024 года.

Среди лотов:

5 коллекционных монет общей стоимостью 1 564 810 тенге;

8 часов премиальных брендов общей стоимостью 314 742 586 тенге;

5 ювелирных украшений на сумму 97 963 968 тенге.

Отмечается, что все средства, полученные от продажи активов, будут направлены в Специальный государственный фонд для реализации ключевых социальных проектов, способствующих развитию общества и улучшению жизни граждан.

Так, с аукциона продают часы известных брендов: Breguet, Ulysse Nardin и Frank Muller Geneve. Самые дорогие из них - Ulysse Nardin Classic 789-80, их стартовая цена составляет 214 453 194 тенге. При этом аукцион проводится на повышение цены.

Часы. Скриншот: e-auction.gosreestr.kz

В описании отмечается, что минутный турбийон встроен в циферблат из авантюрина.

"Вестминстерский бой производится 4 гонгами, каждый из которых имеет разную тональность (ми-до-ре-соль). Фигурки на циферблате из авантюрина вырезаны вручную из 18-каратного золота. Движения жакемаров синхронизированы со звуком боя. Ограниченная серия в 30 экземпляров. Корпус из платины. Циферблат из авантюрина с золотыми фигурками в виде сражающихся воинов", - говорится в описании лота.

Еще один лот - коллекционная монета Olympic Games в количестве двух штук. Монета продается за 690 000 за единицу, и это - стартовая цена с последующим повышением.

"Хранится в футляре золотистого цвета, каждая монета имеет номинал в размере 500 тенге, материал монеты - золото 999 пробы, состояние -новое", - говорится в описании к лоту.

Кроме того, с аукциона продадут ювелирный набор, состоящий из двух сережек, кулона на цепочке и двух колец. Его стартовая цена составляет 85 520 064 тенге. В описании говорится, что кольцо с крупным бриллиантом выполнено из платины 950 пробы; серьги-пусеты также имеют вставку из бриллианта и выполнены из белого золота 750 пробы; кулон с цепочкой тоже сделаны из белого золота с бриллиантом.

Ювелирный набор. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Второе кольцо имеет сложную форму и выполнено из 12,22 грамм белого золота 750 пробы. Также кольцо имеет вставку из 80 бриллиантов.

В сообщении Компании по управлению возвращенными активами говорится, что желающим принять участие в тендере нужно зарегистрироваться на портале e-qazyna, указать ИИН и личные данные (для физлиц) или БИН и информацию о первом руководителе (для юрлиц).

Подать заявку можно, подписав ее с помощью ЭЦП, а также необходимо внести гарантийный взнос для подтверждения участия.