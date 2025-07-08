Возврат активов: сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области

ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщила о проведении повторных торгов по ряду участков, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

На торги выставлены пять земельных участков в Алматинской области, в том числе - в селе Шамалган, а также нежилое помещение в Алматы. Повторные торги состоятся 22 июля на платформе E-Qazyn.

Согласно данным компании, четверо из пяти участков площадью от 50 до 2400 га расположены в Жамбылском районе Алматинской области.

Цена самого дешевого стартует от 37 млн, а самого дорогого - 526 млн тенге.

Еще один участок площадью почти 143 га стоимостью 89,5 миллиона тенге находится в селе Шамалган Карасайского района.

Во всех случаях речь идет о землях сельскохозяйственного назначения.

Также 22 июля на торгах будет представлено нежилое помещение в микрорайоне "Коктем-2" в Алматы.

Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.

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