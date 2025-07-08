Возврат активов: сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области
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ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщила о проведении повторных торгов по ряду участков, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.
На торги выставлены пять земельных участков в Алматинской области, в том числе - в селе Шамалган, а также нежилое помещение в Алматы. Повторные торги состоятся 22 июля на платформе E-Qazyn.
Согласно данным компании, четверо из пяти участков площадью от 50 до 2400 га расположены в Жамбылском районе Алматинской области.
Цена самого дешевого стартует от 37 млн, а самого дорогого - 526 млн тенге.
Еще один участок площадью почти 143 га стоимостью 89,5 миллиона тенге находится в селе Шамалган Карасайского района.
Во всех случаях речь идет о землях сельскохозяйственного назначения.
Также 22 июля на торгах будет представлено нежилое помещение в микрорайоне "Коктем-2" в Алматы.
Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.
К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.
Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263365-vozvrat-aktivov-srazu-pyat-uchastkov-povtorno-vystavili-na-torgi-v-almatinskoy-oblasti/
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